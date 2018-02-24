CAS дисквалифицировал пойманную на допинге российскую бобслеистку

Спортивный арбитражный суд (CAS) признал виновной российскую бобслеистку Надежду Сергееву в нарушении антидопинговых правил, сообщает ТАСС.

В пробе спортсменки было обнаружено запрещенное вещество — триметазидин.

Результат Сергеевой, которая вместе с Анастасией Кочержовой заняла 12-е место в двойках, был аннулирован.

Ранее Сергеева отказалась от вскрытия допинг-пробы B и покинула олимпийскую деревню.

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