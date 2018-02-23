Поклонники сравнили выступление Медведевой с аниме
Поклонники мультсериала «Прекрасная воительница Сейлор Мун» обнаружили сходство между выступлением российского фигуристки Евгении Медведевой в образе главной героини и самим аниме, сообщает «Советский спорт».
В частности, фанаты обратили внимание, как Медведева повторяет действия Сейлор Мун в одном из эпизодов во время выступления на командном чемпионате мира по фигурному катанию 2017 года в Токио.
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Примечательно, что годом ранее россиянка приняла участие в эфире японского телевидения. Тогда она прочитала стихотворение из мультсериала на японском языке.
Ранее сообщалось, что Медведева завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Пхенчхане.