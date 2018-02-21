Экс-президента «Даллас Маверикс» обвинили в сексуальных домогательствах

Экс-президента клуба НБА «Даллас Маверикс» Тердему Уссери обвиняют в сексуальных домогательствах, сообщает Sports Illustrated.

Как отмечает издание, Уссери делал неприличные комментарии сексуального характера и прикосновения к работавшим в клубе сотрудницам.

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В 2015 году Уссери оставил пост президента, проработав в клубе 18 лет.

Ранее бывший тренер ряда английских клубов Барри Беннелл приговорен к 31 году тюрьмы за домогательства к юным футболистам.