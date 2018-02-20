Американцы предложили выгнать российского хоккеиста с Игр-2018

Американский журналист из портала US Today на одной из пресс-конференций представителя МОК Марка Адамса задал вопрос относительно участия в Олимпиаде-2018 российского хоккеиста Вячеслава Войнова.

Игрок был дисквалифицирован НХЛ за насилие по отношению к собственной жене, из-за чего в 2015 году хоккеист был вынужден вернуться в России.

Также дисквалификация помешала Войнову сыграть на Кубке мира — 2016.

«Как вы можете прокомментировать, что игрок команды OAR Войнов находится тут и выступает в Пхенчхане, несмотря на то, что он имеет доказанный случай с домашним насилием?» — задал американский журналист вопрос члену МОК.

«У меня нет никаких сведений по этому делу. Решать должна федерация», — ответил Адамс.

Следить за развитием событий на Олимпиаде вы можете в трансляции 11-го дня Игр-2018, которую ведет «Газета.Ru».