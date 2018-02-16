Сотрудникам УЕФА угрожают смертью из-за расследования по делу «Скендербеу»

Дисциплинарные инспекторы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) могут отстранить на 10 лет албанский «Скендербеу» из-за участия в договорных матчах, сообщает ТАСС.

Также команде грозит штраф в размере одного миллиона евро.

По информации пресс-службы УЕФА, инспекторы получили анонимные письма с угрозами смерти.

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«Все сотрудники УЕФА, работающие над важными или любыми другими вопросами, могут рассчитывать на полную поддержку организации. Мы никогда не допустим, чтобы наши сотрудники подвергались угрозам или запугиванию со стороны третьих лиц.

Полиция уже была проинформирована об этих письмах», — говорится в заявлении организации.

Отмечается, что «Скендербеу» провел свыше 50-ти договорных матчей, как в национальном чемпионате, так и в еврокубках, за что был лишен титула национального чемпиона сезона 2015/16.

Ранее сообщалось, что Россия оторвалась от Португалии в рейтинге УЕФА.