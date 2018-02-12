МОК принес соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе Ан-148

Международный олимпийский комитет (МОК) выразил соболезнования семьям людей, которые погибли в результате крушения вылетавшего из Домодедово самолета Ан-148, сообщает ТАСС.

«Все наши мысли с родным и близким погибших в этой ужасной трагедии. Те, кто хочет отдать дань уважения жертвам катастрофы, могут сделать это в специальной зоне траура в Олимпийской деревне», — отмечается в специальном заявлении МОК.

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Также в комитете отметили, что организация готова оказать помощь всем тем, кому она необходима.

Ранее сообщалось, что спасательная операция на месте крушения самолета завершена.