«Барселона» обыграла «Валенсию» и вышла в финал Кубка Испании
«Барселона» переиграла «Валенсию» в ответном полуфинальном матче Кубка Испании и вышла в финал соревнования, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Валенсии, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых отличились Филиппе Коутиньо и Иван Ракитич.
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Первая встреча между командами также завершилась победой каталонцев — 1:0.
В финале «Барселона» встретится с «Севильей».
Футбол. Кубок Испании. 1/2 финала. Ответный матч
«Севилья» (Севилья) — «Барселона» (Барселона) — 0:2
Голы: 0:1 — Коутиньо, 49; 0:2 — Ракитич, 82