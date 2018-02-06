«Уотфорд» с разгромным счетом победил «Челси»

«Уотфорд» разгромил лондонский «Челси» в матче 26 тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 4:1, сообщает ТАСС.

В составе победителей отличились Трой Дини с пенальти, Дарил Янмат, Жерар Деулофеу и Роберто Перейра. У «синих» единственный мяч забил Эден Азар.

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На 30-й минуте за вторую желтую карточку был удален полузащитник «Челси» Тьемуэ Бакайоко.

«Уотфорд» с 30 очками поднялся на 11 строчку в таблице. «Челси» занимает четвертое место, набрав 50 баллов.

Чемпионат Англии. АПЛ. 26 тур

«Уотфорд» (Уотфорд) — «Челси» (Лондон) — 4:1

Голы: 1:0 — Дини (пен), 42; 1:1 — Азар, 82; 2:1 — Янмат, 84; 3:1 — Деулофеу, 88; 4:1 — Перейра, 90