«Атлетико» обыграл «Валенсию» и сократил отставание от «Барселоны»
Мадридский «Атлетико» на домашнем стадионе обыграл «Валенсию» в рамках чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0, сообщает ТАСС.
Единственный мяч на 59-й минуте встречи забил Анхель Корреа.
Благодаря этому успеху столичный клуб, который занимает в турнирной таблице второй место, сократил отставание от лидирующей «Барселону» до девяти очков.
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Футбол. Чемпионат Испании. 22 тур
«Атлетико» (Мадрид) — «Валенсия» (Валенсия) — 1:0
Гол: 1:0 — Корреа, 59