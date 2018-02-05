«Атлетико» обыграл «Валенсию» и сократил отставание от «Барселоны»

Мадридский «Атлетико» на домашнем стадионе обыграл «Валенсию» в рамках чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0, сообщает ТАСС.

Единственный мяч на 59-й минуте встречи забил Анхель Корреа.

Благодаря этому успеху столичный клуб, который занимает в турнирной таблице второй место, сократил отставание от лидирующей «Барселону» до девяти очков.

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Футбол. Чемпионат Испании. 22 тур

«Атлетико» (Мадрид) — «Валенсия» (Валенсия) — 1:0

Гол: 1:0 — Корреа, 59