Футболист шведского клуба арестован по подозрению в изнасиловании девочки

Футболист шведского «Мальме» арестован по подозрении в пяти случаях изнасилования 15-летней девушки, сообщает RT.

По информации The Sun, футболист может быть осужден на три года.

«Мы будем подавать апелляцию. Да, мой клиент знал девочку, но между ними не было сексуальных контактов», — заявил адвокат футболиста.

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В 2017 году игрок «Мальме» уже был отстранен от участия в матчах команды по тем же обвинениям.

Ранее экс-гимнаст Щербо подал в суд на обвинившую его в изнасиловании Гуцу.