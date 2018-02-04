«Реал» на 89-й минуте упустил победу в матче с аутсайдером чемпионата Испании

«Реал» сыграл вничью с «Леванте» в матче чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:2, сообщает ТАСС.

В составе «сливочных» мячи забили Серхио Рамос и Иско. За «Леванте» отличились Эммануэл Боатенг и Джампаоло Паццини, поразивший ворота соперника на 89-й минуте встречи.

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Таким образом, «Барселона» оторвалась от «Реала» уже на 18 очков. Мадридский клуб идет в турнирной таблице лишь четвертым, также уступая «Атлетико» и «Валенсии».

Испания. Примера. 22-й тур

«Леванте» (Валенсия) — «Реал Мадрид» (Мадрид) — 2:2

Голы: 0:1 — Рамос, 11; 1:1 — Боатенг, 42; 1:2 — Иско, 81; 2:2 — Паццини, 89