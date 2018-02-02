Боец UFC Макгрегор рассказал о переговорах относительно следующего боя

Ирландский боец Конор Макгрегор, являющийся чемпионом UFC в весовой категории до 70 кг, заявил, что сейчас он ведет переговоры относительно своего следующего противника, сообщает «Советский спорт».

«Я пришел в игру Флойда Мэйвезера, он должен прийти в мою. Посмотрим. Сейчас я веду переговоры по поводу следующего противника. У нас много вариантов. Есть «временный» чемпион в легком весе. Есть непобежденный дагестанец, и возможно большое шоу в России. Очевидно еще есть трилогия против Нейта Диаса.

Реклама

Конечно, бой с Мэйвезером также. Есть много вариантов, поэтому мы сейчас за столом переговоров. Если Флойд не сделает это, то это будет преследовать его до конца дней. Я сказал, что сделаю это, пришел к ним и сделал. Теперь его очередь», — цитирует Макгрегора ММАjunkie.com.

Ранее американский боксер Флойд Мейвезер намекнул на возможный поединок с Макгрегором по правилам ММА.