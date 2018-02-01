Российских паралимпийцев дисквалифицируют из-за появления флага России на Играх

Первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что российских паралимпийцев ждет серьезное наказание в случае появления национального флага во время Паралимпиады-2018. Он отметил, что результаты спортсменов будут аннулированы, а вся делегация будет дисквалифицирована. При этом Рожков подчеркнул, что данное наказание возможно только в том случае, если Международный паралимпийский комитет (МПК) докажет причастность ПКР к появлению флага России на Играх.

«Это вопрос не МПК, а оргкомитета и корейской полиции, которая будет жестко отслеживать этот момент. Если же будет доказано, что появлению флага способствовали члены исполкома ПКР или члены российской делегации, то может быть отстранение всей нашей команды с аннулированием всех результатов», — цитирует Рожкова ТАСС.

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29 января МПК принял решение продлить дисквалификацию Паралимпийского комитета России (ПКР) и допустить российских спортсменов до участия в Играх-2018 в нейтральном статусе.

Ранее ПКР утвердил список россиян, которые примут участие в Паралимпиаде-2018.