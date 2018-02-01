ПКР проведет открытые всероссийские соревнования для паралимпийцев

Первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что альтернативные соревнования для не допущенных до Паралимпиады-2018 россиян проводиться не будут. При этом он отметил, что вместо них будут проведены открытые всероссийские соревнования.

«Альтернативные соревнования по паралимпийским видам спорта мы проводить не будем, будем проводить открытые всероссийские соревнования, чтобы спортсмены получили соответствующие вознаграждения. Сейчас мы прорабатываем этот момент», — цитирует Рожкова ТАСС.

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29 января МПК принял решение продлить дисквалификацию Паралимпийского комитета России (ПКР) и допустить российских спортсменов до участия в Играх-2018 в нейтральном статусе.

Ранее ПКР утвердил список россиян, которые примут участие в Паралимпиаде-2018.