Мейвезер намекнул на возможный поединок с Макгрегором по правилам ММА

Американский боксер Флойд Мейвезер может провести бой с ирландским бойцом UFC Конором Макгрегором, сообщает «Советский спорт».

Американец в своем инстаграме опубликовал видеозапись, где он выходит в октагон с готовностью начать поединок по правилам ММА.

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До этого Мейвезер и Макгрегор не раз провоцировали друг друга на проведение повторного боя. Спортсмены уже встречались друг с другом на ринге 26 августа 2017 года. Поединок проводился по правилам бокса и завершился победой Мейвезера.

Ранее сообщалось, что абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) может подписать контракт с непобежденным американским боксером.