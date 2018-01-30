Сборная России по хоккею обыграла Белоруссию в Москве

Сборная России по хоккею обыграла национальную команду Белоруссии в товарищеском матче, который проходил в Москве на арене «ВТБ Ледовый дворец». Встреча завершилась со счетом 3:0, сообщает ТАСС.

Дублем в составе победителей отметился Кирилл Капризов. Еще одна шайба на счету Павла Дацюка.

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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Хоккей. Товарищеский матч

Россия — Белоруссия — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

1:0 — Капризов (Шипачев, Ковальчук) – 08:31

2:0 — Капризов (Мозякин, Шипачёв) – 24:21

3:0 — Дацюк (Войнов) – 28:42 (5x4)