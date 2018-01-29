Стала известна сумма трансфера полузащитника «Андерлехта» в «Спартак»

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Испания / Примера
14:00
20:30
22:45
Италия / Серия А
14:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
20:00
22:45
Кубок Англии
Товарищеские матчи (клубы)
Франция / Лига 1
17:00
19:00
23:00
Германия / Бундеслига
17:30
КХЛ / регулярный чемпионат
18:00
Единая лига ВТБ
18:00
18:00
НБА / регулярный чемпионат
Биатлон / Чемпионат Европы
Товарищеские матчи (клубы)
18:00
Испания / Примера
23:00
Единая лига ВТБ
19:30
НБА / регулярный чемпионат
Хоккей с мячом / Чемпионат мира
12:30
Англия / Премьер-лига
Кубок Италии
22:45
Франция / Кубок лиги
23:05
Товарищеские матчи (сборные)
19:30
НХЛ / регулярный чемпионат
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