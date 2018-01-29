Стала известна сумма трансфера полузащитника «Андерлехта» в «Спартак»

Московский «Спартак» заплатит €5,5 млн бельгийскому «Андерлехту» за полузащитника Софьяна Ханни, передает RT со ссылкой на Nieuwsblad.be.

В нынешнем сезоне алжирский футболист забил четыре мяча в десяти матчах.

Ранее сообщалось, что «Спартак» предлагает Ханни соглашение, рассчитанное на 3,5 года.