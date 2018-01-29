Игрок «Локомотива» Тарасов обвенчался со своей третьей женой

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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов обвенчался со своей женой Анастасией, сообщает RT.

Событие произошло в московском Храме Сорока Севастийских Мучеников.

Ранее жена Тарасова опубликовала фотографию в свадебном платье.