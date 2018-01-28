Депутат Госдумы: недопуск россиян на Игры-2018 — это чистая политика

Член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев назвал недопуск российских спортсменов и тренеров на Олимийские игры 2018 года политическим решением. Слова Свищева приводит RT.

«Это чисто политическая история. Многие зарубежные спортсмены с глубоким сожалением оценивают ситуацию вокруг России. Спорт разделился на два лагеря: одни требуют отстранить россиян, другие считают, что политика не должна иметь отношения к спорту», — сказал он.

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Депутат также отметил, что россиянам, которые будут участвовать в Олимпиаде-2018, будет оказана необходимая помощь.

«Уверен, несмотря на это, все наши атлеты в обязательном порядке получат необходимую помощь. Однако отсутствие личных тренеров, сервисменов и медиков дает дополнительное преимущество соперникам, а также создает для россиян некомфортные условия во время подготовки к соревнованиям. Очень важно, чтобы спортсмен подходил к турниру вместе со своими личными наставниками и персоналом», — отметил Свищев.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) не пригласил на Олимпиаду 22 российских тренеров.