Овечкин отдал 500-ю результативную передачу в регулярных чемпионатах НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отдал 500-ю голевую передачу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги, сообщает «Советский спорт».

В матче против «Флориды Пантерз» российский форвард отдал результативную передачу на Никласа Бэкстрема.

Овечкин стал вторым хоккеистом в истории «Вашингтона» по этому показателю. Первым является все тот же Бэкстрем, на счету которого 568 голевых передач.