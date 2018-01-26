Овечкин отдал 500-ю результативную передачу в регулярных чемпионатах НХЛ
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отдал 500-ю голевую передачу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги, сообщает «Советский спорт».
В матче против «Флориды Пантерз» российский форвард отдал результативную передачу на Никласа Бэкстрема.
Овечкин стал вторым хоккеистом в истории «Вашингтона» по этому показателю. Первым является все тот же Бэкстрем, на счету которого 568 голевых передач.
.@backstrom19 TIES THE GAME + 500 ASSISTS FOR @ovi8! #CapsCats #ALLCAPS pic.twitter.com/ne2AssYMWX— Washington Capitals (@Capitals) 26 января 2018 г.