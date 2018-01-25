В Госдуме рассказали о возможности России бойкотировать Олимпиаду

Депутат Госдумы и известный в прошлом боксер Николай Валуев прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) не выдать приглашение для участия в Олимпийских играх 2018 года многим лидера российских команд. Слова Валуева приводит газета «Известия».

«Фактически МОК нам говорит: «Эти спортсмены не поедут, потому что я так хочу, и доказывать я вам ничего не обязан». А то, что спортсмены прошли все тесты и не имели допингового прошлого, ничего не значит. Таким образом они могут выхолостить определенное количество очень сильных наших спортсменов. Надо признаться, ответных рычагов у нас нет», — сказал он.

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Валуев также заявил, что Россия не может отказаться от участия в Играх-2018. Однако бойкот Олимпиады в определенных видах спорта может нанести серьезный вред организаторам соревнований.

«Мы не можем бойкотировать Олимпиаду от лица государства — тогда мы потеряем несколько олимпийских циклов. Но если, например, не поехали наши хоккеисты — все, Олимпиада накрылась, никому не интересно ее смотреть. И тогда спонсоры начинают громко выть и советовать МОК вести себя аккуратно», — добавил он.

Ранее Президент МОК Томас Бах заявил, что не считает отстранения российских спортсменов унижением страны.