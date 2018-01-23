Россия еще раз направит списки кандидатов на Олимпийские игры в МОК

Вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил, что Россия еще раз направит списки российских спортсменов, которые претендуют на участие в Олимпийских играх в Пхенчхане. Слова Позднякова передает ТАСС.

«Сегодня мы работали с федерациями над списками спортсменов, которые выступят на Олимпийских играх. Хочу заверить, что эти списки, которые будут поданы в Международный олимпийский комитет (МОК), предварительные, в них включены самые сильные спортсмены. После этого заявка уйдет в МОК и мы будем ждать решения», — сказал Поздняков.

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Также вице-президент России отметил, что страна заполняет квоты и ждет, что они будут востребованы сильнейшими атлетами.

«Решение МОК отказать ряду ведущих российских спортсменов в приглашении на Олимпиаду предварительное. Мы с ним категорически не согласны», — отметил Поздняков.

Ранее сообщалось, что МОК не включил в предварительный список участников Олимпиады биатлониста Антона Шипулина и лыжника Сергея Устюгова.