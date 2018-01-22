Тутберидзе: в свое время я выгнала Загитову за детское отношение к работе

Тренер российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой Этери Тутберидзе рассказала о принципах своей работы. Слова специалистки приводит журнал Vogue.

«Я тренирую с иронией, и даже если говорю что-то обидное, то это через шутку. Ранимому, запуганному, залюбленному дома ребенку со мной будет тяжело, а те, кто приходит на тренировку в первый раз и не замыкается, шутит — вот это мои ребята.

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Пресса пишет про моих фигуристок — «роботы». Ну какие они роботы? Девочки весом меньше 45 килограммов. Сейчас многие ратуют за то, чтобы поднять планку допуска во взрослые соревнования до восемнадцати лет, но тогда начнется регресс. Когда девочки взрослеют, организм начинает готовиться к материнству, начинает замедляться, беречь себя», — сказала Тутберидзе.

Также наставник чемпионки Европы отметила, что в свое время выгнала спортсменку за ее детское отношение к работе.

«Она у другого тренера поболталась пару месяцев, никто ее не заставлял. Тогда ее родители собрались уезжать обратно в Ижевск, и тут Алина осознала, что не может без льда», — добавила Тутберидзе.

Ранее сообщалось, что Загитова выиграла чемпионат Европы.