Полузащитник сборной России Рауш перешел из «Кельна» в «Динамо»

Полузащитник сборной России Константин Рауш официально перешел из немецкого «Кельна» в московское «Динамо», сообщает пресс-служба бело-голубых.

Помимо «Кельна», игрок ранее защищал цвета «Штуттгарта» и «Дармштадта».

Рауш родился в России и эмигрировал в Германию в возрасте шести лет. Начав карьеру в академии «Лахендорфа», футболист дорос до молодежной сборной страны, однако во взрослую команду приглашения не получил.

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В августе 2017 года игрок получил вызов в сборную России, за которую дебютировал в октябре.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Спартака» Массимо Каррера провел беседу с потенциальным новичком команды из итальянского «Наполи».