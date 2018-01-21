Полузащитник сборной России Рауш перешел из «Кельна» в «Динамо»
Полузащитник сборной России Константин Рауш официально перешел из немецкого «Кельна» в московское «Динамо», сообщает пресс-служба бело-голубых.
Помимо «Кельна», игрок ранее защищал цвета «Штуттгарта» и «Дармштадта».
Рауш родился в России и эмигрировал в Германию в возрасте шести лет. Начав карьеру в академии «Лахендорфа», футболист дорос до молодежной сборной страны, однако во взрослую команду приглашения не получил.
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В августе 2017 года игрок получил вызов в сборную России, за которую дебютировал в октябре.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Спартака» Массимо Каррера провел беседу с потенциальным новичком команды из итальянского «Наполи».