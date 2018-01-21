Сеул дал согласие на визит делегации КНДР для подготовки к Олимпиаде

Правительство Южной Кореи дало согласие на визит делегации Корейской Народно-Демократической Республики с целью проверки объектов зимних Олимпийских игр — 2018, которые состоятся в Пхенчхане, сообщают «РИА Новости».

Северокорейская делегация, включающая в себя атлетов, работников СМИ и группу поддержки, пробудет в Южной Корее с 25 по 27 января.

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Представители КНДР осмотрят гостиницы, в которых будут располагаться спортсмены во время Игр, стадионы, пресс-центры, а также другие объекты Олимпиады.

Ранее стали известны имена российских фигуристов, которые поедут в Пхенчхан-2018.