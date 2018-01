Главный соперник Николаева на «Дакаре» сошел с дистанции

Аргентинский пилот команды «Ивеко» Федерико Вильягра, выступающий в зачете грузовиков ралли-марафона «Дакар-2018», досрочно завершил выступление в гонке, сообщает RT.

По информации пресс-службы турнира, причиной схода экипажа стали механические проблемы, возникшие на предпоследнем, 13-м этапе.

Ранее сообщалось, что экипаж россиянина Эдуарда Николаева вернулся на первое место после 12-го этапа. Вильянга отставал от россиянина всего на одну секунду.

Federico Villagra abandons the #Dakar2018 due to mechanical problems

// @coyotevillagra abandona el #DakarArgentina con problemas mecánicos

