«ПСЖ» забил восемь безответных мячей в матче чемпионата Франции

«ПСЖ» разгромил «Дижон» в домашнем матче 21-го тура французской Лиги 1. Встреча завершилась со счетом 8:0.

В составе победителей в прошедшем матче голы забили Неймар, оформивший покер, Анхель Ди Мария, отметившийся дублем, а также Эдинсон Кавани и Килиан Мбаппе.

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На данный момент парижский клуб уверенно лидирует в чемпионате Франции, набрав 56 очков. «Дижон» пока что идет на 11-й строчке — 25 баллов.

Франция. Лига 1. 21-й тур

«ПСЖ» (Париж) — «Дижон» (Дижон) — 8:0

Голы: 1:0 – Ди Мария – 4, 2:0 – Ди Мария – 15, 3:0 – Кавани – 21, 4:0 – Неймар – 42, 5:0 – Неймар – 57, 6:0 – Неймар – 73, 7:0 – Мбаппе – 77, 8:0 – Неймар – 83 (пен)