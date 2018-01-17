КНДР и Южная Корея пройдут под единым флагом на церемонии открытия Игр-2018

КНДР и Южная Корея пройдут под единым флагом на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане, сообщает Reuters.

Также на переговорах было принято решение об участии объединенной женской сборной Кореи по хоккею на олимпийском турнире.

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В общей сложности на Игры-2018 прибудут 550 делегатов из КНДР. В ее состав войдут 230 болельщиков, 140 артистов и 30 человек из демонстрационной команды по тхэквондо.

Ранее сообщалось, что Сеул и Пхеньян начали диалог на рабочем уровне по участию КНДР в Играх.