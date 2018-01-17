Затраты на инфраструктуру к чемпионату мира по футболу составили 480 млрд рублей

Председатель оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал, что стоимость инфраструктуры к чемпионату мира по футболу составила 480 млрд рублей. Слова Сорокина передает ТАСС.

«Реализациия инфраструктурной части подходит к завершению, ее примерная стоимость составляет 480 млрд рублей. И все, что мы строим, будет полезно гражданам тех субъектов, где пройдут матчи чемпионата мир. Подавляющая часть того, что мы строим, будет служить жителям регионов. Никто не может упрекнуть нас в том, что мы создаем то, что впоследствии не будет нужно», — сказал Сорокин.

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Также глава оргкомитета отметил, что строительство вышло на финишную прямую, осталось несколько месяцев.

«Мы не доставляем Международной федерации футбола почти никаких тревог и неудобств, подготовка находится в стабильном состоянии. Мы завершаем строительство последней партии стадионов, это сердце турнира», — добавил Сорокин.

Ранее сообщалось, что во время чемпионата мира — 2018 могут появиться дополнительные прямые авиарейсы.