В Аризоне дисквалифицировали марафонца, прятавшегося в биотуалете

Организаторы ультрамарафона в Аризоне дисквалифицировали бегуна Келли Эгню за то, что тот прятался в биотуалете во время прохождения дистанции. Об этом сообщает marathoninvestigation.com.

Отмечается, что Эгню возвращался на стартовую линию после очередного круга, проводил семь минут в биотуалете и снова финишировал, приписав себе лишние полтора километра.

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Нарушение заметил один из представителей организации MCM timing, фиксирующей результаты бегунов.

«Когда Келли закончил круг, он пересек финишную черту и остановился. Он стоял, глядя на монитор на финише, и отправился в биотуалет. Майк был в палатках рядом с финишом, где он мог наблюдать за Келли. Майк следил за ним десять минут. Он стал свидетелем того, как Келли провел семь минут в биотуалете, затем вышел оттуда и пересек финиш, обозначив круг, который не пробегал», — сказал Джейк Мерфи, расследующий нарушения на марафонах, слова которого приводит Runner's World.

Предыдущие результаты спортсмена были аннулированы. В том числе и победный результат в марафоне 2014-2015 года, когда Эгню победил в 48-часовой гонке, не бежав последние семь часов.