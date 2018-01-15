В Госдуме прокомментировали идею введения санкций против членов WADA

Депутат Госдумы, вице-президент паралимпийского комитета России Олег Смолин считает, что введение санкций в отношении членов Международного антидопингового агентства (WADA) не поможет в решении проблемы с российскими спортсменами.

«Здесь есть две разные позиции. Во-первых, я уверен, что решения в отношении российских спортсменов являются несправедливыми — даже вопреки европейских ценностям.

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Введен принцип коллективной ответственности, ведь не важно, виноват ты или нет, не важно, доказана твоя вина или нет, значимым здесь является лишь попадание в доклад Ричарда Макларена, либо в доносы господина Родченкова, которого нужно было отдавать под суд, а не помогать ему с работой во главе Московской антидопинговой лаборатории — и это, я считаю, главный российский грех.

В то же время нельзя забывать, что политика — искусство возможного. Думаю, что та позиция, которую заняли президент и его администрация, поскрипев зубами, по принятию некоторых условий, диктуемых российскому спорту, к сожалению, но все-таки правильная.

Поэтому мне не кажется, что введение санкций в отношении WADA, МОК и Международного паралимпийского комитета (МПК), который, кстати, грешен еще более олимпийского, нам помогут в решении проблемы.

К сожалению, мы совершили ошибки — по тому же Родченкову, например — и теперь вынуждены искать варианты выхода, а не действовать по принципу Высоцкого «есть только вход — и то не тот».

Конечно, мы можем предъявить любые претензии и ввести любые санкции, да вот только ни WADA, ни МОК, ни МПК мы с территории России достать не сумеем», — рассказал Смолин «Газете.Ru».

Ранее сообщалось, что в Совете Федерации планируют разработать санкции против членов WADA.