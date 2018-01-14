«Зенит» обыграл ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ

Санкт-петербургский «Зенит» победил ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счетом 87:81, сообщает «Советский спорт».

Самым результативным игроком в составе победителей стал Сергей Карасев, набравший 23 очка. У ЦСКА Виллиам Клайберн набрал 17 баллов.

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«Зенит» одержал вторую победу подряд и идет на четвертом месте в таблице. Армейцы проиграли вторую встречу подряд и занимают второе место.

В других матчах дня «Локомотив-Кубань» обыграл «Калев» (95:62), а УНИКС победил «Нижний Новгород» (91:89).

Баскетбол. Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат

«Зенит» (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 87:81 (22:22, 18:23, 23:22, 24:14)