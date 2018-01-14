Малкин признан второй звездой дня в НХЛ

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает RT со ссылкой на пресс-службу лиги.

Малкин забросил две шайбы и отдал две результативные передачи в матче с «Детройт Ред Уингз».

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Первой звездой стад форвард «Айлендерс» Мэтью Барзал, забросивший две шайбы и записавший в свой актив три голевых паса во встрече с «Рейнджерс».

Третьей — нападающий «Фильдальфии» Шон Кутюрье. На его счету два гола и одна передача в матче с «Нью-Джерси».