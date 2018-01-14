Сборная Приамурья обыграла команду из Китая в хоккейном матче на границе

Сборная Амурской области обыграла команду китайской провинции Хэйлунцзян в хоккейном матче на границе, проходящей по реке Амур, сообщает «Интерфакс — Дальний Восток».

Местом встречи двух команд стал участок реки Амур, по фарватеру которой проходит граница между Россией и Китаем. Хоккейная коробка, зрительские трибуны и палатки для спортсменов были установлены на льду между столицей Амурской области Благовещенском и китайским городом Хэйхэ. Участие в поединке приняли дети 9-10 лет и юноши 17-18 лет.

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На мероприятии выступили главы делегаций двух стран — губернатор Амурской области Александр Козлов и замгубернатора провинции Хейлунцзян Сунь Дуншен.

Зрители могли следить за матчем с набережной Амура в Благовещенске. Там установили большой экран, на котором транслировалась встреча.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу российской команды.