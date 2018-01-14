Экс-чиновник ФИФА рассказал о полученной из Германии взятке

Экс-вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) катарец Мохаммед бин Хаммам признал получение денег из Германии на выборах организатора чемпионата мира по футболу 2006 года, сообщает ТАСС со ссылкой на ZDF.

«На мой счет действительно было зачислено €6,7 млн. Деньги поступили из Германии. Но мне бы хотелось понять, зачем было подкупать меня за то, что вы уже и так получили.

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Сумма поступила на мой счет уже после принятия решения о проведении чемпионата мира в Германии», — сказал катарец.

Ранее сообщалось, что бывший вице-президент ФИФА Рейнальд Темарии задержан в Папеэте по подозрению в коррупции во время выборов стран-организаторов чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.