Швайнштайгеру предложили земельный участок в Германии и игру за любительский клуб

Любительская футбольная команда из Германии «Буна Галле» сделал предложение Бастиану Швайнштайгеру о переходе. Об этом сообщил сам спортсмен на своей странице в фэйсбуке.

Руководители команды готовы предложить футболисту земельный участок в престижном районе города, а также 20 сортов местного пива. А жене Швайнштайгера экс-первой ракетке мира Ане Иванович клуб пообещал бесплатный теннисный корт. Первенцу пары гарантирована няня.

В данный момент Швайнштайгер является свободным агентом. Последним клубом немецкого полузащитника был «Чикаго Файр».