Биатлонист Волков уверен в своем участии в Олимпийских играх — 2018

Российский биатлонист Алексей Волков прокомментировал выступление мужской сборной России в эстафетной гонке 4х7,5 км на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Россияне, в составе которых выступали Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин, заняли третье место.

«Я настраивался на то, что сегодня будет очень высокий темп, начиная со второго круга. Во-первых, у всех стран выступали сильнейшие составы. Во-вторых, если ты стреляешь «ноль» на первом рубеже, то сразу нужно взвинчивать темп. Он обычно вырастает у всех. В целом мне было комфортно. Единственное, что не удалось — удержаться за лидерами, начиная со второго круга, потом стало еще сложнее их догонять. Я пытался, но у меня не получилось», — цитирует Волкова «Р-Спорт».

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Биатлонист также выразил уверенность в том, что он будет выступать на Олимпийских играх, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане в 2018 году.

«Если рассматривать мою кандидатуру с точки зрения возможного участия в индивидуальной гонке и эстафете, я за себя уверен. Если говорить об эстафетах, в Оберхофе, считаю, я пробежал свой этап просто шикарно. В Рупольдинге можно было бы выступить лучше. Я понимал, что готов на большее, но как получилось, так получилось», — отметил Волков.

Ранее стал известен список претендентов на попадание в число участников Олимпийских игр 2018 года.