КНДР до 20 января обсудит вопрос участия в ОИ-2018 с Южной Кореей

КНДР и Южная Корея до 20 января планируют провести переговоры насчет участия северокорейской делегации в Олимпийских играх в Пхенчхане, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Ренхап.

«Переговоры на рабочем уровне, скорее всего, пройдут до 20 января, когда в швейцарской Лозанне состоится заседание Международного олимпийского комитета.

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До этого момента необходимо окончательно согласовать все детали относительно северокорейского участия в Играх», — заявил представитель южнокорейского министерства объединения.

Он также отметил, что Южную Корею на переговорах, как ожидается, будет представлять заместитель министра культуры, спорта и туризма Но Дэ Ган. В ходе встречи планируется согласовать маршрут передвижения северокорейской делегации, в состав которой должны войти от 400 до 500 человек, и вопрос ее размещения.

Ранее сообщалось, что спортсмены из КНДР примут участие в ОИ-2018.