Объединенная женская сборная КНДР и Южной Кореи может выступить на Играх-2018

КНДР и Южная Корея могут создать объединенную женскую хоккейную команду для участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, сообщает ТАСС.

Вопрос будет решен 20 января на собрании с участием представителей Международного олимпийского комитета, КНДР и Южной Кореи.

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В случае положительного решения, за объединенную сборную выступят от трех до восьми хоккеисток из КНДР. В противном случае, в Играх-2018 примет участие только национальная команда Южной Кореи.

Ранее сообщалось, что МОК обсудит участие КНДР в Олимпиаде-2018 20 января.