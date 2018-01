Шайба Кузнецова помогла «Вашингтону» одержать победу над «Ванкувером»

«Вашингтон Кэпиталз» дома одержал волевую победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:1, сообщает ТАСС.

У гостей автором единственного гола стал Даниэль Седин. В составе победителей шайбы забросили Джон Карлсон, Ларс Эллер и российский форвард Евгений Кузнецов.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — «Ванкувер Кэнакс» (Ванкувер) — 3:1 (2:1, 1:0, 0:0)

0:1 — Седин (Эдлер, Седин) — 08:23 (5x3),

1:1 — Карлсон (Овечкин, Бекстрем) — 15:13,

2:1 — Эллер (Боуи) — 17:52,

3:1 — Кузнецов (Нисканен, Орлов) — 24:57

Thanks for the helper 4️⃣4️⃣! #CapsNucks #ALLCAPS pic.twitter.com/INl7IYhADg