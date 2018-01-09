УЕФА отправит Быстрову новую медаль чемпионата Европы 2008 года

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров получит новую медаль чемпионата Европы 2008 года от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает RT со ссылкой на «Чемпионат.com».

Отмечается, что медаль будет отправлена как только будет изготовлена.

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«Новая медаль уже заказана, и, как только ее изготовят, она будет отправлена в Россию. За эту медаль заплатит УЕФА», — сообщили в пресс-службе организации.

Медаль ЧЕ у Быстрова была украдена в прошлом году.