Временный чемпион UFC Фергюсон назвал Нурмагомедова толстым и медленным

Временный чемпион UFC в весовой категории до 70 кг американец Тони Фергюсон предложил российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову сменить диетолога, сообщает RT.

«Хабиб, ты все еще толстый и медленный. Ты даже не смог уложиться в вес. Быть может, тебе стоит поменять диетолога — предыдущий превратил тебя в тень. Это не сработает против чемпиона», — написал Фергюсон в твиттере.

Ранее Фергюсон изъявил желание устроить поединок с ирландцем Конором Макгрегором и Нурмагомедовым.