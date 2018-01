Временный чемпион UFC Фергюсон назвал Нурмагомедова толстым и медленным

Временный чемпион UFC в весовой категории до 70 кг американец Тони Фергюсон предложил российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову сменить диетолога, сообщает RT.

«Хабиб, ты все еще толстый и медленный. Ты даже не смог уложиться в вес. Быть может, тебе стоит поменять диетолога — предыдущий превратил тебя в тень. Это не сработает против чемпиона», — написал Фергюсон в твиттере.

Ранее Фергюсон изъявил желание устроить поединок с ирландцем Конором Макгрегором и Нурмагомедовым.

@TeamKhabib BTW You Are Still FAT & SLOW #TeamTiramisu Couldn't Even Make Championship Weight... Wait... Waite... Whey... .5 Over W/ Out The Aid Of #Towel7 Maybe You Should Switch Nutritionists Cause That Last One Had You Lookin' Rough. Just Sayin' Won't Work Against-TheeChamp EC pic.twitter.com/apcDLgeeu5