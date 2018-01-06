Фуркад выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе
Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, сообщает ТАСС.
Норвежец Йоханнес Бе стал вторым. Его старший брат — Тарьей — третьим.
Лучший из россиян Антон Шипулин финишировал 12-м.
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Биатлон. Кубок мира. 4-й этап. Оберхоф
Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км
1. Мартен Фуркад (Франция) – 32.23,6 (1)
2. Йоханнес Бе (Норвегия) – отставание 6,3 (3)
3. Тарьей Бе (Норвегия) — +30,9 (0)