У игрока «Манчестер Сити» Сильвы родился недоношенный сын

Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва заявил, что у него родился недоношенный сын, сообщает RT.

«Хочу поблагодарить вас за любовь и хорошие пожелания, которые я получил в последние недели. Особенно благодарю своих партнеров по команде, тренера и всех в клубе за понимание моей ситуации.

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Хочу поделиться новостью о том, что у меня родился сын Матео. Он родился экстремально недоношенным и каждый день борется с помощью врачей», — написал Сильва в твиттере.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии испанец принял участие в 19 матчах, забив пять мячей и отдав восемь результативных передач.