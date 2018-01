Временный чемпион UFC Фергюсон: вырублю Макгрегора и унижу Нурмагомедова

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), временный чемпион в легком весе Тони Фергюсон изъявил желание подняться в полусредний вес, а также устроить поединок с Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым.

«Мне плевать, одобрит ли это UFC, но я вырублю Макгрегора и унижу Нурмагомедова. А после того, как мусор будет выброшен с вершины, я поднимусь в полусредний вес. Грязь копилась годами, и пора навести порядок», — написал Фергюсон в своем твиттере.

Ранее Макгрегор назвал Нурмагомедова «собачьим дерьмом».

Don't Care If The @ufc Approves, I'll Cut @TheNotoriousMMA ... Drop @TeamKhabib & Move Up To Welterweight Either B4 Or After I'm Done w/ This Division & Rid It Of The Trash At The Top. Pollution Has Accumilated Over The Years, Time To Clean House #DefendOrVacate-TheeChamp https://t.co/l6XkH50ZQY