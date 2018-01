Макгрегор назвал Нурмагомедова «собачьим дерьмом»

Ирландский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор резко высказался по итогам боя российского бойца Хабиба Нурмагомедова с бразильцем Эдсоном Барбозой на турнире UFC 219.

«Этот дагестанец в ту ночь выглядел как дерьмо собачье. Заплатите мне — и Король вернется. Вставайте на свои чертовы колени и умоляйте меня. Просто так меня не убедить. В этом году появится мой новый бренд виски», — написал Макгрегор в своем твиттере.

29-летний россиянин одержал победу над Барбозой единогласным решением судей. Ранее Нурмагомедов заявил о желании провести поединок с Макгрегором.

That Dagestani was dog shit the other night you's are all nuts. Game full of sloppy bums asking to be slept. Pay me my worth and Kings back.

Truly truly truly get on your fucking knees and beg me. Otherwise I don't give a bollox.

My whiskey is out this year and thats Diddy bread.