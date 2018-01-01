Защитнику «Ливерпуля» грозит пять лет тюрьмы

Защитнику «Ливерпуля» Деяну Ловрену грозит пять лет тюремного заключения, сообщает The Sun.

2 января футболист предстанет перед судом, где ему предъявят обвинение в лжесвидетельстве.

Хорватские прокуроры считают, что Ловрен дал ложные показания во время расследования коррупции в футболе, связанные с его переходом из загребского «Динамо» во французский «Лион» в 2010 году. По словам защитника, ему было выплачено 50 процентов компенсации от суммы трансфера согласно контракту.