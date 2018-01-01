Экс-теннисист Беккер обвиняется в продаже на аукционе поддельной ракетки

Бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер продал на аукционе фальшивую ракетку, сообщает Bild.

50-летний немец выдал ее за ту, которой он играл на Уимблдоне 1999 года. Сообщается, что Беккер продал поддельную ракетку за €10 тыс. Вырученные средства должны были пойти на благотворительность, однако экс-теннисист до сих пор не перевел их на счет фонда.

Ранее сообщалось, что у Беккера появились финансовые проблемы. В частности, ему необходимо погасить долги на сумму €54 млн. Для этого он стал продавать свои трофеи победителя Уимблдона.