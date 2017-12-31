Венгер превзошел достижение Фергюсона в Англии

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер Reuters

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер превзошел рекорд экс-наставника «Манчестер Юнайтед» Сэра Алекса Фергюсона, сообщает ТАСС.

Встреча 21 тура с «Вест Бромвичем» стала для французского специалиста 811 в Англии. У Фергюсона 810 матчей.

Сейчас в матче идет первый тайм, счет 0:0.