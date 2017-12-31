Кожевников: хвалить и ругать наших молодых хоккеистов пока что не за что

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников в интервью «Газете.Ru» рассказал, что хвалить и критиковать молодежную сборную России пока что не за что.

«Наши хоккеисты нормально играют, оставляют на льду все силы. Видно желание. Предстоящая встреча со шведами многое расскажет нам об истинных возможностях этого состава. Очень важна будет командная игра, которая пока получается лишь эпизодически.

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В трех состоявшихся матчах случилось, наверное, что и должно было. Обыграли того, кого были обязаны побеждать. Но и излишне драматизировать поражение от чехов тоже не стоит. Когда встречаются примерно равные соперники, весы могут качнуться как в одну, так и в другую сторону. На основной стадии чемпионата все усиленно готовятся к играм на вылет», — сказал Кожевников.

Также Олимпийский чемпион отметил, что предугадать, кто из параллельной группы был бы для нас там наиболее предпочтителен, сложно.

«Ход турнира уже показал: одна и та же команда способна завалить конкретный матч, но подойти к следующему в гораздо лучшем состоянии», — добавил Кожевников.

Матч Россия — Швеция состоится 1 января. Начало игры в 04:00 по московскому времени.